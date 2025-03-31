Лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что Российская Федерация якобы «не хочет мира», а также призвал западные государства оказать давление на РФ.
Высказывание Стубба цитирует британское издание Financial Times.
«На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому следует принудить Россию к миру», — сказал он.
Кроме того, президент Финляндии прокомментировал призывы российской стороны заключить мирное соглашение, при этом он сказал, что «не верит в их искренность».
Ранее профессор из Финляндии Туомас Малинен заявил, что Стубб представляет опасность для всего мира.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин остается открытым к контактам с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.