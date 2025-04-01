Сергей Собянин: Качество диагностики растет

— Нам просто не верилось. Когда мы пришли смотреть квартиру, не к чему было придраться. С первого раза все понравилось, — поделилась Екатерина Ткачева впечатлениями. — Наш новый дом стоит рядом со старым — буквально соседний двор. Школа, детский сад, метро, автобусные остановки, поликлиника — все осталось при нас.