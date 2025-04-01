Сергей Собянин: Качество диагностики растет

31 марта мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы эндоскопического центра ММКЦ «Коммунарка» и рассказал о новом доме по реновации.
За три года в эндоскопическом центре ММКЦ «Коммунарка» провели больше 145 тысяч исследований. Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что эндоскопическое исследование помогает обнаружить опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда заболевание протекает в основном бессимптомно.
— Например, врачи «Коммунарки» выявили свыше двух тысяч злокачественных новообразований, из них больше 200 — на нулевой стадии, — поделился успехами медиков глава города.
Высокий уровень помощи
Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение, а ведь время — один из ключевых факторов, влияющих на результат.
— Небольшое новообразование медики могут удалить прямо во время исследования. Затем его отправляют в патоморфологическую лабораторию, чтобы поставить точный диагноз, — добавил мэр Москвы.
Сегодня в городе работают четыре высокопотоковых эндоскопических центра, которые провели в сумме больше 600 тысяч исследований. Сергей Собянин отметил, что во многом благодаря их работе удалось повысить качество диагностики.
— Выявление онкозаболеваний ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза, — подчеркнул он.
Все для комфортной жизни
В Тимирязевском районе построен новый дом по программе реновации. Сергей Собянин сообщил, что некоторые семьи уже отпраздновали там новоселье.
— С конца декабря 76 семей из двух домов в Линейном проезде начали переезд в жилой комплекс на Дмитровском шоссе, 55А, — написал он в телеграм-канале.
Дом построен по индивидуальному проекту
— Застекленные лоджии, улучшенная отделка по стандартам реновации, подземный паркинг, квартиры для маломобильных граждан, автоматические системы учета ресурсов — все для комфортной жизни, — подчеркнул мэр. Рядом с домом находятся метро и МЦД, зеленые зоны, школы и магазины, а во дворе обустроены детская и спортивные площадки.
Долгожданный переезд
В числе новоселов — семья Ткачевых, которая состоит из шести человек.
— Нам просто не верилось. Когда мы пришли смотреть квартиру, не к чему было придраться. С первого раза все понравилось, — поделилась Екатерина Ткачева впечатлениями. — Наш новый дом стоит рядом со старым — буквально соседний двор. Школа, детский сад, метро, автобусные остановки, поликлиника — все осталось при нас.
КСТАТИ
В Тимирязевском районе уже переехали или находятся в процессе переезда по программе реновации жилого фонда жители девяти домов — это порядка 1,5 тысячи человек. В программу в этом районе включены 45 домов, где проживают больше восьми тысяч москвичей. Строительство новых домов продолжается: возводятся еще три новостройки.