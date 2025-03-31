Представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины встретятся для обсуждения гарантий безопасности Киева. По словам лондонского премьера Кира Стармера, для этого существует реальный потенциал, транслирует Reuters.
Как отмечается, беседа пройдет в ближайшие дни. Проведение встречи согласовано с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Ожидается, что обсуждение даст толчок «к следующему этапу подробного планирования» шагов.
«Лидеры обсудили состоявшийся на прошлой неделе визит в Париж, согласившись с наличием реального потенциала для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — подчеркивается в материале.
Отмеченный парижский саммит доказал, что Киеву не следует особо надеяться на поддержку Европы. Шансы Зеленского на помощь остаются под вопросом.