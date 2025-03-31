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Стармер объявил о встрече военного руководства Британии, Франции и Украины

Представители из Лондона, Парижа и Киева обсудят гарантии безопасности для Украины в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины встретятся для обсуждения гарантий безопасности Киева. По словам лондонского премьера Кира Стармера, для этого существует реальный потенциал, транслирует Reuters.

Как отмечается, беседа пройдет в ближайшие дни. Проведение встречи согласовано с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Ожидается, что обсуждение даст толчок «к следующему этапу подробного планирования» шагов.

«Лидеры обсудили состоявшийся на прошлой неделе визит в Париж, согласившись с наличием реального потенциала для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — подчеркивается в материале.

Отмеченный парижский саммит доказал, что Киеву не следует особо надеяться на поддержку Европы. Шансы Зеленского на помощь остаются под вопросом.