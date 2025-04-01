В Волгограде на острове Сарпинском выявили очаг бруцеллеза

Комитет ветеринарии региона опубликовал приказ о введении с 27 марта ограничительных мероприятий на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Как указано в документе, ранее здесь в одном из подсобных хозяйств выявили очаг бруцеллеза.
Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага. Приказом утвержден перечень ограничений на оборот животных, кормов и продукции животного происхождения.
Например, в эпизоотическом очаге запрещен ввоз и вывоз животных, инвентаря и других материально-технических средств.
Также определен план мероприятий по ликвидации очага заболевания.
Добавим, что бруцеллез — опасная инфекция, которая может предаваться человеку от зараженных животных. Она поражает опорно-двигательный аппарат и нервную систему, может привести к летальному исходу.