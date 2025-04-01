В Волгограде на острове Сарпинском выявили очаг бруцеллеза

Комитет ветеринарии региона опубликовал приказ о введении с 27 марта ограничительных мероприятий на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Как указано в документе, ранее здесь в одном из подсобных хозяйств выявили очаг бруцеллеза.