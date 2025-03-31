В Польше арестовали и депортировали в Киев украинского правозащитника Молчанова

Согласно сообщению, Молчанов находился в транзите через Польшу, направляясь в Германию для вручения награды и получения финансовой поддержки от немецких парламентариев. На протяжении длительного времени он сотрудничал с депутатами Бундестага, предоставляя им сведения о случаях ущемления гражданских свобод на Украине.