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В Польше арестовали и депортировали в Киев украинского правозащитника Молчанова

Украинский правозащитник Молчанов арестован в Польше и депортирован в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Украинский политолог и правозащитник Кирилл Молчанов был задержан польскими властями с последующей высылкой на территорию Украины. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

Согласно сообщению, Молчанов находился в транзите через Польшу, направляясь в Германию для вручения награды и получения финансовой поддержки от немецких парламентариев. На протяжении длительного времени он сотрудничал с депутатами Бундестага, предоставляя им сведения о случаях ущемления гражданских свобод на Украине.

Публичная деятельность правозащитника включала участие в эфирах СМИ и роликах на личном YouTube-канале.

Ранее двух украинцев арестовали за поджоги торговых центров в Литве и Польше. При этом оба из них незаконно пересекли границу, воспользовавшись литовским транзитным маршрутом.