РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса

«Тридцать первого марта с 20.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании. По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса», — сообщили в ведомстве.