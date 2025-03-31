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РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса

РКН: в работе Steam произошел сбой, жалобы поступают не только из России.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Причиной проблем в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam стал сбой на инфраструктуре сервиса, жалобы поступают по всему миру, в частности из Германии, США, России и Великобритании, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

«Тридцать первого марта с 20.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании. По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса», — сообщили в ведомстве.

В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу сервиса. Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, пик жалоб пришелся на 20.30 мск и превысил 3,2 тысячи. На текущий момент жалобы снизились.

Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет.