Горслужбы Москвы привели в повышенную готовность перед первоапрельским штормом

Городские службы российской столицы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Ожидается, что 1 и 2 апреля на Москву обрушится более 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.