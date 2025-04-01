Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля на Домового

Православная церковь 1 апреля вспоминает святую Дарью. В народе принято отмечать день Дарьи Грязной. Указанной название появилось по причине того, что именно к 1 апреля начинал таять снег, вода все заливала и вокруг была грязь. Вместе с тем в указанную дату празднуют день Домового, так как в этот период он просыпается.
Что нельзя делать 1 апреля.
Женщинам не следует оборачиваться на женские голоса. Предки верили, что можно потерять внимание со стороны мужчин. Под запретом слезы. Считалось, что они спровоцируют неприятные события. А еще нельзя грустить. Согласно приметам, из дома Домовой может уйти и забрать с собой удачу.
Что можно делать 1 апреля.
По традиции, в указанный период старались задобрить Домового, обязательно угостив его вкусняшками. Так, для него и всех членов семьи пекли каравай.
Согласно приметам, дождь предупреждает о засушливом лете. Интересно, что погода 1 апреля указывала на то, какой она окажется 1 октября.
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