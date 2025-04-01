Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля на Домового

Православная церковь 1 апреля вспоминает святую Дарью. В народе принято отмечать день Дарьи Грязной. Указанной название появилось по причине того, что именно к 1 апреля начинал таять снег, вода все заливала и вокруг была грязь. Вместе с тем в указанную дату празднуют день Домового, так как в этот период он просыпается.