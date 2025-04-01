ВЦИОМ: большинство россиян против шуток о трагедиях, религиях и бедности

Почти 42% россиян уверены, что обладают большим чувством юмора. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором респонденты рассказали, о каких темах шутить точно не стоит. 61% считают неприемлемыми шутки на темы трагедий — войн, смертей, геноцида, эпидемий и терактов. Результаты опроса оказались в распоряжении KP.RU.
— Универсального юмора не существует — как не бывает и универсальных ситуаций, когда можно и нужно проявлять остроумие; как не бывает и тем, над которыми можно шутить без оглядки, — сказал Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ.
Среди запрещенных тем респонденты также назвали религиозные убеждения (47%) и чужие переживания (41%). В список из десяти самых табуированных попали также шутки о бедности (40%) и национальности (34%).
Согласно исследованию, жители более лояльны к шуткам на такие темы, как политика, экономика и ошибки в речи. Такой юмор воспринимается как более привычный и менее болезненный.
Кроме того, большинство россиян (79%) считают, что в шутках важнее соблюдать этические нормы, а не свободу самовыражения. Только 16% респондентов склонны поддерживать свободу юмора, несмотря на моральные рамки.