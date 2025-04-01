Основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева задержали в Аргентине

Константин Руднев, основатель секты «Ашрам Шамбала», задержан в Аргентине по подозрению в торговле людьми. Вместе с ним арестованы 12 россиян, в том числе женщины — по словам правоохранителей, «истощенные и почти лысые». Внимание полиции привлекла беременная россиянка, приходившая в больницу в сопровождении женщин, которые не давали ей говорить. В 2013 году Руднев был осужден в России на 11 лет лишения свободы, освободился в 2021 году, после чего уехал в Черногорию — где попал в розыск за съемки «ритуального порно».