Афера с фамилией, мистика и погребение заживо: необычные факты о Николае Гоголе

Вторая точка зрения гласит, что уничтожение второго тома «Мёртвых душ» произошло под давлением митрополита Матвея, с которым Гоголь встречался незадолго до сожжения рукописи. Дело в том, что идею по написанию данной поэмы Гоголю подкинул Александр Пушкин. Поэт отбывал ссылку в Кишинёве, где узнал о том, что в городе Бендеры за несколько лет, согласно официальной статистике, не умер ни один человек. Данный факт выглядел чем-то из разряда фантастики, но в скором времени нашлось рациональное объяснение тому: имена усопших присваивались беглым крестьянам. Об этом удивительном факте Пушкин поведал Гоголю, чем привёл того к мысли написать «Мёртвые души».