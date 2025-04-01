Семейную ипотеку распространили на вторичное жилье: где, кто и как сможет использовать новый закон

Семейная ипотека берется под 6% годовых. Хотя ее и распространили на вторичное жилье, купить его можно не везде. Покупка квартиры на вторичном рынке по семейной ипотеке осуществляется только в городах, где нет или почти нет новостроек. Число соответствующих населенных пунктов немаленькое: в списке указана 901 позиция. Среди таких городов, например, Туапсе, Мурманск и Ростов Великий. Москва и Петербург, а также Ленобласть и Подмосковье, не попадают под указанные условия.