Семейную ипотеку распространили на вторичное жилье: где, кто и как сможет использовать новый закон

В апреле начал действовать ряд новых законов. Один из них относится к возможностям семейной ипотеки. Теперь они стали шире. С сегодняшнего дня семьи с детьми до шести лет могут воспользоваться семейной ипотекой для покупки квартиры на вторичном рынке. Об этом и других нововведениях рассказывает KP.RU.
Семейная ипотека берется под 6% годовых. Хотя ее и распространили на вторичное жилье, купить его можно не везде. Покупка квартиры на вторичном рынке по семейной ипотеке осуществляется только в городах, где нет или почти нет новостроек. Число соответствующих населенных пунктов немаленькое: в списке указана 901 позиция. Среди таких городов, например, Туапсе, Мурманск и Ростов Великий. Москва и Петербург, а также Ленобласть и Подмосковье, не попадают под указанные условия.
Согласно новому закону, вторичное жилье, взятое в семейную ипотеку, должно располагаться в пределах населенного пункта, попадающего в указанный перечень. Кроме того, дом не может быть аварийным. Квартира не должна быть и старше 20 лет.
С 1 апреля также ввели штрафы для водителей с иностранными правами. Размер составляет до 15 тысяч рублей.