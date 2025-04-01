Собачья забота: «Пальма 2» зубами держится за пьедестал

— У двух релизов разная целевая аудитория: «Пальма» ждет в кинотеатрах семьи с детьми, «Мастер» больше про поход в кино со своей парой или друзьями, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Не стоит упускать из внимания и рейтинги этих картин: 6+ и 18+ соответственно. Плюс разные масштабы рекламных кампаний. Вторая «Пальма» — это продолжение хита о собаке в стиле «Хатико», у картины уже есть лояльная аудитория, а релизы с животными в центре сюжета, как правило, привлекают широкую публику в кинотеатры. У «Мастера» тоже есть несколько тузов в рукаве: боевик с Джейсоном Стейтемом — своеобразный знак качества, плюс фильм получил достойные для жанра оценки критиков.