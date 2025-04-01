Собачья забота: «Пальма 2» зубами держится за пьедестал

Российский бокс-офис во многом повторил результаты прошлой недели. Среди лидеров — «Пальма 2», «Ждун», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Царевна-лягушка». Лидер — «Пальма 2» — заработал 133,3 млн и возглавил топ. Новинка «Мастер», картина режиссера «Отряда самоубийц» и «Пчеловода» Дэвида Эйра, на второй позиции — 111,3 млн. А фильм НМГ «Красный шелк» седьмую неделю держится в топе, собрав в прокате в общей сложности уже более 660 млн. «Известия» оценили предварительные итоги национального бокс-офиса за выходные.
Заведи себе друга.
Лидером уикенда, по данным ЕАИС, стал семейный приключенческий блокбастер «Пальма 2» Владимира Кондаурова. В главных ролях — Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Евгения Дмитриева. Картина собрала 133,3 млн рублей в прокате. Свой успех она повторила уже дважды. Выйдя в прокат 20 марта, фильм в первый уикенд заработал 146,3 млн. В центре сюжета — продолжение истории полюбившейся зрителям многих стран овчарки Пальмы. На этот раз зрители следят за ее невероятной дружбой с медвежонком Мансуром и за полными опасностей приключениями героев в тайге.
Фото: Марс Медиа ЭнтертейнментКадр из фильма «Пальма 2».
Аналитики предрекали победу со старта проката. Этому сопутствовал не только шлейф успеха первого фильма, снятого Александром Домогаровым — младшим и вышедшего на экраны четыре года назад, но и продуманная рекламная кампания. «Централ Партнершип» и «Авито» запустили благотворительный проект, приуроченный к выходу в прокат «Пальмы 2». Помощь бездомным животным, считают там, не только позиция социально ответственного бизнеса, но и возможность для зрителей проявить свои лучшие качества. Каждый желающий, присоединившийся к проекту, может узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. А в продолжении полюбившейся картины снялась немецкая овчарка Жаклин, бывшая дублершей в первом фильме.
«Мастерское» трио — Стейтем, Сталлоне, Эйр.
Фото: Black BearКадр из фильма «Мастер».
С отрывом в 22 млн рублей от лидера в бокс-офисе на втором месте идет фильм Дэвида Эйра «Мастер». На старте он собрал 111,3 млн. Рекламный слоган гласит, что это картина от режиссера «Отряда самоубийц» и «Пчеловода». В главной роли — харизматичный и сексуальный Джейсон Стейтем. Сценарий написал Сильвестр Сталлоне, он же и продюсировал «Мастера». Эта троица вместе работала и над «Пчеловодом».
Экшен-триллер снят по роману-бестселлеру Чака Диксона Levon’s Trade («Ремесло Левона»), который входит в мировую франшизу, состоящую из 11 бестселлеров. Левон Кейд — обычный рабочий на стройке. Когда дочь начальника строительства похищают неизвестные, он обращается за помощью к тому, кто действительно может помочь.
— У двух релизов разная целевая аудитория: «Пальма» ждет в кинотеатрах семьи с детьми, «Мастер» больше про поход в кино со своей парой или друзьями, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Не стоит упускать из внимания и рейтинги этих картин: 6+ и 18+ соответственно. Плюс разные масштабы рекламных кампаний. Вторая «Пальма» — это продолжение хита о собаке в стиле «Хатико», у картины уже есть лояльная аудитория, а релизы с животными в центре сюжета, как правило, привлекают широкую публику в кинотеатры. У «Мастера» тоже есть несколько тузов в рукаве: боевик с Джейсоном Стейтемом — своеобразный знак качества, плюс фильм получил достойные для жанра оценки критиков.
Если бы маркетинг фильма был шире, результаты релиза были бы внушительнее, уверена Ольга Зинякова.
На третьей позиции рейтинга ЕАИС отечественный хит «Ждун». Фантастическая комедия для всей семьи Дмитрия Суворова, следовавшая за «Пальмой 2» на прошлой неделе, когда фильмы вышли в прокат, пропустила «Мастера» вперед. Но сборы картины показывают стабильность. Если в первый уикенд «Ждун» собрал 93 млн, то во второй — 90,3 млн, такое бывает очень редко и свидетельствует об успехе. Это фильм о приключениях популярного персонажа массовой культуры и героя бесчисленных интернет-мемов, здесь увлекательный сюжет, комичные ситуации и звездный состав. Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. А также юные актеры — Андрей Андреев и Маргарита Силаева.
Фото: ДА! ПродакшнКадр из фильма «Ждун».
«Ждун» отстает от лидера, «Пальмы 2», фильма из одной возрастной категории 6+, на 43 млн рублей за второй уикенд и на 123 млн рублей в общем зачете.
Пушкин — лучший.
Из премьер февраля в топе бокс-офиса держатся две картины. Это «Красный шелк» Андрея Волгина (в прокате шесть недель) и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова (семь недель). Первый заработал в прокате 660 млн, второй — 1,55 млрд. И со сборами более миллиарда «Пророк» занимает четвертую строчку годового рейтинга ЕАИС. Успех фильма про «наше всё» можно оценить по разным параметрам.
Фото: КинословоКадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина».
— В этом случае звезды сошлись: выход фильма удачно совпал с номинацией на «Оскар» Юры Борисова, он был буквально повсюду! И, конечно же, все истории, связанные с Пушкиным, неизбежно привлекают общественное внимание, — продолжает глава сети кинотеатров «КАРО».
По мнению Ольги Зиняковой, Александр Сергеевич, читающий рэп, это как минимум интересно. И это побуждает зрителей сходить в кино, сделать свои выводы о такой нетипичной подаче материала.
— Держим в уме и тот факт, что костюмные фильмы всегда хорошо смотрятся на больших экранах, зритель охотнее отдаст деньги за билет на такое кино, нежели на камерную драму, — говорит Ольга Зинякова.
Как показывает ЕАИС, в апреле зритель тоже планирует посмотреть «Пророк». Повышен интерес и к фильму с Милошем Биковичем. На «Красный шелк» выкуплено билетов на 181 тыс. рублей, а за возможность оценить Юру Борисова в роли Пушкина в апреле зрители уже заплатили 760 тыс. рублей.
Если сравнивать «долгожителей» российского бокс-офиса «Пророка» и «Красный шелк», то фактор, отсекающий приличную долю аудитории у второго, — возрастной ценз. Фильм Волгина могут посмотреть зрители категории 16+. На «Пророк» могут приходить с 12 лет. Еще один фактор — количество сеансов. За шесть недель в прокате фильм Андрея Волгина показали на 93 тыс. сеансов. За семь недель картину Феликса Умарова про Пушкина —181 тыс. раз. Преимущество налицо.
— Внушительную часть кассы у фильма отнял как раз «Пророк», тоже костюмная история, — полагает президент сети кинотеатров «КАРО». — В целом этот проект работает в рамках ожиданий. Вспомним голливудские «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле», которыми вдохновлялся фильм, они тоже не перешли отметку в 1 млрд в российском прокате. Заветный миллиард в России в большинстве случаев забирают или сказочные семейные картины, или мощные байопики с актерами первой величины, и тут «Красный шелк» несколько проиграл трио Пушкина, Борисова и Умарова с бешеной виральностью.
Детское и семейное кино заведомо популярно. Сказка «Царевна-лягушка» Александра Амирова четвертую неделю не покидает пятерку лидеров. Средняя заполняемость кинозалов на сеансе — 18 человек. На старте зрительский интерес к семейному фэнтези составлял 23 человека. Стартовав с лидирующей позиции с 201 млн в прокате, удержаться на первой строчке «Царевна-лягушка» смогла лишь еще одну неделю, а затем спустилась на четвертую строчку рейтинга. В последний же уикенд фэнтези с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной в главных ролях замыкает пятерку с 54,4 млн рублей.
Следующие выходные наверняка внесут коррективы. Так, 3 апреля в прокат выйдет семейная комедия «Батя 2. Дед» Ильи Учителя с Евгением Цыгановым, Владимиром Вдовиченковым, Стасом Старовойтовым и Надеждой Михалковой, и претензии на лидерство у нее самые серьезные.