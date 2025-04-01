Сказка кончилась: почему «Белоснежка» провалилась уже до начала проката

Спустя неделю после выхода в мировой прокат печально известная «Белоснежка» дошла до отечественных кинотеатров. Ремейку классической диснеевской анимации студия даже американскую премьеру устроила без красной дорожки — фильм начал проваливаться задолго до релиза. В итоге к настоящему моменту его сборы составляют менее $150 млн при бюджете в $250 млн, это одна из самых громких катастроф диснеевского кинопроизводства за последние годы. «Известия» посмотрели картину и объясняют, почему дела у нее идут так плохо.
Как снимали «Белоснежку».
Гомер придумал для Одиссея много эпитетов, один из них — «многострадальный». Если бы греческому поэту довелось следить за судьбой диснеевской «Белоснежки», он наверняка согласился бы, что ей такое определение тоже вполне бы подошло.
Начать с того, что первые замыслы студии сделать игровой ремейк своего первого полнометражного мультика относятся еще к 2012 году. И они были сорваны, потому что тут же вышли практически одновременно «Белоснежка: Месть гномов» и «Белоснежка и охотник», причем оба стали хитами. В итоге первым игровым ремейком анимационной классики стала «Золушка», которая в 2015 году заработала более полумиллиарда долларов и воодушевила компанию на создание следующих «перезагрузок». В 2016 году «Белоснежка» была официально анонсирована, начался долгий и трудный процесс написания сценария. Текст студию долго не устраивал, для работы приглашались все новые звезды, вплоть до Греты Гервиг.
Фото: Citizen Snow Film ProductionsБелоснежка: Месть гномов.
Но главные проблемы были впереди. В 2021 году на роль Белоснежки утвердили смуглую Рэйчел Зеглер, у которой колумбийская кровь сочетается с польской. Когда она сыграла в «Вестсайдской истории» у Спилберга, все были в восторге, но Белоснежка? Почему ее кожа не белая? Почему охотника играет черный? Почему злую королеву отдали израильтянке Галь Гадот? Вокруг каждого решения «Диснея» по ансамблю актеров бушевали эмоции. В довершение всего Питер Динклэйдж, звезда «Игры престолов», возмутился тем, что «Дисней» решил пригласить на роли гномов реальных артистов-карликов. Студия испугалась — и заявила, что сделает этих персонажей целиком компьютерными, хотя реальные карлики потом возмущались, что их оставили без возможности заработать в этой картине, а Динклейджа никто от имени сообщества выступать не уполномочивал.
Фото: REUTERS/Mario AnzuoniАктриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма «Белоснежка».
Скорее всего «Дисней» не раз пожалел, что утвердил такой кастинг. Потому что проблем из-за этого становилось все больше. Зеглер публично раскритиковала с позиций феминизма оригинальный мультфильм — и настроила против себя тех, кто с ним вырос. Потом начались съемки, в процессе которых Зеглер публично поддерживала палестинцев, а Галь Гадот — Израиль. В адрес Гадот стали поступать угрозы, «Дисней» усилил ее охрану на площадке. Потом была забастовка гильдий актеров и продюсеров, картина не вышла весной 2024 года и была перенесена на 2025-й, но если бы руководство студии знало, что случится дальше, фильм бы лучше выпустили вообще без премьеры. Потому что осенью 2024 года Зеглер после победы Дональда Трампа на выборах написала на своей странице в соцсети «Fuck Donald Trump».
«Дисней», конечно, заставил актрису принести публичные извинения, но республиканскую часть аудитории это вряд ли заставило ждать премьеру сильнее. Наконец, к марту 2025 году критики посмотрели, что у «Диснея» получилось, и разнесли одну из самых дорогих лент в истории студии в пух и прах. Тут не могли не сыграть роль скандалы всех этих лет, но есть мнение, что последовавший за этим коммерческий провал (меньше $150 млн сборов в мировом прокате при затратах только на производство более $250 млн) связан с тем простым фактом, что зрителям мюзикл попросту не понравился. И политика тут ни при чем, хотя в ряде арабских стран радикальные антисемиты призвали бойкотировать релиз только из-за участия в фильме Галь Гадот.
Почему «Белоснежка» провалилась.
Главная проблема фильма — конечно, в сценарии. Том самом, который столько лет писался и переписывался, что стал похож на письмо родителям дяди Федора из Простоквашино. Потому что (почти) все остальное как раз сделано очень качественно. Компьютерные гномы получились настолько яркими, что только радуешься этому решению: все же это сказочные персонажи, им и положено выглядеть вот так, чтобы быть в одном ряду с глазастыми, как мультиках, белками и зайцами. Прекрасно выглядят декорации: королевский дворец, темница, город, волшебный лес, избушка и особенно пещера, где гномы зачем-то столетиями добывают драгоценности. Изобретательные музыкальные номера выглядят одновременно уважительными по отношению к классическому мультфильму и вообще старому голливудскому мюзиклу, но и прибавляют несколько свежих треков, включая песню злой волшебницы. Глаз — радуется, ухо — радуется, а фильм получился плохой.
Фото: Walt Disney Pictures.
Потому что надо каждый раз понимать, что и зачем ты делаешь. Взять хотя бы первый ремейк диснеевских мультфильмов, «Золушку». Почему это замечательная картина, которую еще долго будут смотреть поколения зрителей? Потому что там рассказ сконцентрировали на противостоянии умных и интересных женщин. Ироничную (и самоироничную) интеллектуалку Лили Джеймс сделали Золушкой, а она в это время уже работала над «Войной и миром», где была Наташей Ростовой, и постмодернистской экшен-комедией «Гордость и предубеждение и зомби» по мотивам Джейн Остен. Поэтому у Золушки в глазах, если позволите так выразиться, большая литература, мысль, она явно выше того положения, которое ей уготовано — кем? Мачехой в исполнении великой Кейт Бланшетт, большой драматической актрисы, которая играет умную, интересную женщину, совсем не пошлую хабалку. Этот конфликт порождает изменения сюжетных деталей и рождает новый смысл, и в этой сказке соотношение «лжи» и «намека» доведено до совершенства.
«Малефисента» и «Дамбо» — попытка рассказать о тех же героях совсем другую историю. Не всегда это встречало понимание у публики, но подход получался интересный. «Король лев», «Книга джунглей», «Аладдин», «Русалочка» — это аудиовизуальный пир, торжество технологий, аттракцион на экране, который мало что добавляет классическим сюжетам, но это как раз то шоу, ради которого стоит пойти в кинотеатр, потому что дома это не рассмотришь как следует.
В случае с «Белоснежкой» цели и задачи авторов неясны. Они решили сделать героиню такой же сильной и решительной, как большая часть последних диснеевских принцесс? Но Рэйчел Зеглер оказалась в ловушке, потому что героиня ровным счетом ничем не интересна! Мы видим схематичный образ девушки, которую мудрые родители воспитывали хорошо, а потом они умерли, но дочь осталась верна их заветам. И вот, нам рассказывают, как она росла, большей частью вдали от народа, а потом, когда узнала, что народ бедствует, она предлагает мачехе напечь яблочных пирогов и пойти утешить бедняков. Зритель в этом месте реагирует примерно так же, как колдунья. А потом Белоснежка встречает вместо Принца местного робингуда Джонотана, но делать им друг с другом нечего, потому что и у него, кроме памяти о том, что раньше, при короле, было как-то правильно, ничего внутри нет. Два пустых персонажа, которые могут вместе бегать, прыгать, петь, сражаться, целоваться — но говорить им друг с другом не о чем. Мы только понимаем, что Белоснежка, пожалуй, сильнее и последовательнее, чем молодой человек.
Фото: Walt Disney Pictures.
Бедная Галь Гадот все свои незаурядные актерские способности тратит на две сцены — соблазнения короля в начале фильма и переодевание в старуху, похожую на императора Палпатина, ближе к финалу. В остальное время она произносит сплошные банальности и беседует со свет-мой-зеркальцем, но персонажу не прописали никакой рефлексии, никакой внутренней борьбы, никакой цели. Волшебница настолько одноклеточна, что долго смотреть на нее невозможно, авторы даже не попытались понять, например, почему она так одержима тем, чтобы быть всех румяней и белее или зачем ей власть и деньги, когда она себе даже косметику не покупает.
Фото: Walt Disney Pictures.
То же со всем остальным. Ходит охотник в кадре — и делать ему нечего. Монотонно и педантично слоняются до пещер и обратно гномы. Веселые ребята в лесу кого-то грабят и кому-то что-то отдают, но и это не прописано. Диснеевские сценаристы хотели, чтобы и лаконичность сказок Гримм осталась, и чтобы смотрелось все современно, актуально, а в итоге растеряли и то, и другое.
Единственный живой момент в фильме — это когда Белоснежка, как Наполеон, обнаруживает, что знает по имени каждого своего подданного, начинает общаться с ними, но похоже это на озарение, потому что в течение всего фильма героиня ведет себя совершенно сомнамбулически, вообще не понимая, что происходит с ней, мачехой, страной и народом. Откуда вдруг память проснулась? Наверное, от поцелуя разбойника.
Да, и Белоснежкой ее назвали, потому что, когда она родилась, была метель. И вот так в этом фильме все. У семи сценаристов дитя без смысла, а публика сегодня не настолько глупа, чтобы такое не заметить. Что и доказано оглушительным провалом.