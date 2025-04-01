Сказка кончилась: почему «Белоснежка» провалилась уже до начала проката

В случае с «Белоснежкой» цели и задачи авторов неясны. Они решили сделать героиню такой же сильной и решительной, как большая часть последних диснеевских принцесс? Но Рэйчел Зеглер оказалась в ловушке, потому что героиня ровным счетом ничем не интересна! Мы видим схематичный образ девушки, которую мудрые родители воспитывали хорошо, а потом они умерли, но дочь осталась верна их заветам. И вот, нам рассказывают, как она росла, большей частью вдали от народа, а потом, когда узнала, что народ бедствует, она предлагает мачехе напечь яблочных пирогов и пойти утешить бедняков. Зритель в этом месте реагирует примерно так же, как колдунья. А потом Белоснежка встречает вместо Принца местного робингуда Джонотана, но делать им друг с другом нечего, потому что и у него, кроме памяти о том, что раньше, при короле, было как-то правильно, ничего внутри нет. Два пустых персонажа, которые могут вместе бегать, прыгать, петь, сражаться, целоваться — но говорить им друг с другом не о чем. Мы только понимаем, что Белоснежка, пожалуй, сильнее и последовательнее, чем молодой человек.