Календарь на 1 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Хрисанф родился в языческой семье, получил хорошее образование и очень любил читать. Ему довелось прочитать книги Нового Завета, которые полностью изменили его жизнь. Юноша нашел скрывавшегося от гонений пресвитера Карпофора, принял от него Крещение и начал открыто проповедовать христианство. Отец Хрисанфа пытался вернуть его обратно в язычество и женил на Дарии — жрице Афины Паллады. Однако Дария также вступила на путь христианства. Супругов привели на суд, пытали, безуспешно требуя отречься от Христа, а затем казнили. Место, где Хрисанф и Дария приняли мученическую смерть, стало почитаться, а в пещере поблизости собирались верующие. Узнав об этом, язычники засыпали пещеру и погубили находившихся там клириков. Их память чтут в один день с Хрисанфом и Дарией.