Операторы связи не смогут продать больше 20 сим-карт россиянам с 1 апреля

Кроме этого, с 1 апреля россияне вправе запрашивать сведения о заключенных договорах на оказание услуг связи и оформленных на них абонентских номерах через «Госуслуги». Если пользователь будет не согласен с договором, он сможет оформить обращение оператору для немедленного прекращения оказания услуг — такая функция доступна на госпортале.