Социальные пенсии вырастут почти на 15% с 1 апреля 2025 года

Подобная социальная пенсия предназначена для граждан, которые по различным причинам не смогли накопить достаточное количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Типичный случай — длительная занятость в неформальном секторе экономики, когда трудовой стаж официально не фиксировался.