Социальные пенсии вырастут почти на 15% с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля в России проводится ежегодная индексация социальных пенсионных выплат. В текущем году размер повышения составит рекордные 14,75%.
Среди основных особенностей государственной пенсионной выплаты привязки — отсутствие привязки к трудовому стажу или пенсионным отчислениям работодателя, строго установленный размер выплат, доступ для всех гражданам при соблюдении законодательно установленных условий.
Подобная социальная пенсия предназначена для граждан, которые по различным причинам не смогли накопить достаточное количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Типичный случай — длительная занятость в неформальном секторе экономики, когда трудовой стаж официально не фиксировался.
Уточняется, что также на социальные пенсии имеют право инвалиды, дети-сироты, инвалиды с детства и другие категории граждан. Как сообщает Минтруда РФ, индексация коснется 4,2 млн граждан РФ.
KP.RU напоминает о нововведениях для россиян с 1 апреля 2025 года.