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Арестованный глава ГУ связи ВС Шамарин может стать свидетелем по делу Оглоблина

Замначальника Генштаба ВС России Шамарин допрашивался как свидетель по делу генерала Оглоблина.

Источник: Комсомольская правда

Генерал Александр Оглоблин признал факт получения 12 миллионов рублей от руководства завода «Телта». По его уголовному делу могут допросить в качестве свидетеля арестованного замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Александр Оглоблин признал, что получил деньги от представителей «Телты». Однако обвиняемый не считает это взяткой. Процесс по его делу идет в закрытом режиме. Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

«На этапе предварительного следствия Шамарин допрашивался как свидетель по делу Оглоблина. В ходе рассмотрения дела в суде сторона обвинения может также допросить Шамарина по этому делу как свидетеля, этот вопрос рассматривается гособвинителем», — отметили в правоохранительных органах.

Еще одного генерал-майора Ивана Попова обвиняют в мошенничестве. Суд рассмотрит просьбу военной прокуратуры об ужесточении меры пресечения. Его хотят заключить под стражу.