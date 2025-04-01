Арестованный глава ГУ связи ВС Шамарин может стать свидетелем по делу Оглоблина

Генерал Александр Оглоблин признал факт получения 12 миллионов рублей от руководства завода «Телта». По его уголовному делу могут допросить в качестве свидетеля арестованного замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Александр Оглоблин признал, что получил деньги от представителей «Телты». Однако обвиняемый не считает это взяткой. Процесс по его делу идет в закрытом режиме. Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
«На этапе предварительного следствия Шамарин допрашивался как свидетель по делу Оглоблина. В ходе рассмотрения дела в суде сторона обвинения может также допросить Шамарина по этому делу как свидетеля, этот вопрос рассматривается гособвинителем», — отметили в правоохранительных органах.
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