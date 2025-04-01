Арестованный глава ГУ связи ВС Шамарин может стать свидетелем по делу Оглоблина

Александр Оглоблин признал, что получил деньги от представителей «Телты». Однако обвиняемый не считает это взяткой. Процесс по его делу идет в закрытом режиме. Генерал обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.