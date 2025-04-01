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На Украине оштрафовали Владимир-Волынскую епархию УПЦ за отказ оставить собор

Владимир-Волынская епархия УПЦ оштрафована украинскими судебными приставами.

Источник: Комсомольская правда

Украинские судебные приставы оштрафовали Владимир-Волынскую епархию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за отказа по освобождению своего же кафедрального собора. Об этом рассказал Союз православных журналистов на сайте.

Несмотря на сохраняющееся право апелляционного обжалования вердикта Ровенского хозяйственного суда, предписывающего освобождение Успенского собора во Владимире-Волынском, судебные исполнители уже инициировали процедуру принудительного освобождения помещений.

Первым шагом стало официальное уведомление, следующим этапом может стать реализация мер принудительного характера в отношении религиозной общины.

Ранее украинский суд постановил изгнать общину УПЦ из Успенского собора из-за спора между Волынской областной администрацией и религиозной общиной собора.