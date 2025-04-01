Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5−2 процентных пункта

С сегодняшнего дня, 1 апреля, Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке. Падение роста относится как к первичному, так и ко вторичному жилью. Сбер снизил соответствующие ставки на 1,5 процентных пункта, сообщил банк.
Теперь минимальная ставка на покупку первичного жилья составляет 25,4%. Приобрести вторичную недвижимость можно под 25,8%.
Кроме того, Сбер понизил ставку по программе «Строительство жилого дома». Она сократилась на 2 процентных пункта. Минимальное значение составило 26,8%, учитывая все скидки.
С 1 апреля семейную ипотеку распространили на вторичное жилье. Она берется под 6% годовых. Однако купить вторичку по такой программе можно не везде. Приобрести квартиру по семейной ипотеке нельзя, в том числе, в Москве и Петербурге. Ее можно купить только в тех городах, где нет или почти нет новостроек, например, в Мурманске или Туапсе.