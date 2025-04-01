Молчание Земли: Вулканолог рассказал о «странном» поведении планеты

Он объяснил, что, по геологическим меркам, до недавних пор земной вулканизм был заметно активнее: происходили настолько серьёзные события, что повторение одного из них сейчас было бы бедствием если не глобального, то континентального масштаба. Меж тем ничего подобного по каким-то причинам не происходит с тех пор, как предки человека развились до уровня цивилизованного общества.