Социальные пенсии в России вырастут на 14,75 процента с 1 апреля

В пресс-службе также уточняли, что около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения — участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и других. Этот вид пенсий выплачивается также россиянам, которые не наработали право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других), гражданам с инвалидностью и по случаю потери кормильца.