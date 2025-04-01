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В России начинается тестирование детей мигрантов на знание русского

В РФ начинается тестирование детей мигрантов по русскому для приема в школы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Дети мигрантов с 1 апреля начинают сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы РФ, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты теста, которые сформированы индивидуально для каждой ступени обучения — с 1 по 11 класс. У ребенка будут проверять навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания.

Тестировать будущих школьников будут не более 80 минут, экзаменацию планируют проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, необходимые компетенции проверяются для того, чтобы дети мигрантов могли успешно освоить программу отечественных школ наравне со школьниками из России.

Для успешного прохождения тестирования необходимо получить оценку «удовлетворительно». В случае неуспешной сдачи ребенку будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.

Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ.

По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России в этом году пошли в школу порядка 155 тысяч детей иностранных граждан из примерно 18,5 миллиона учащихся.