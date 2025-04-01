Franceinfo: у Ле Пен ещё есть шанс поучаствовать в президентской гонке

У французского политика Марин Ле Пен остаётся есть шанс участвовать в президентской гонке в 2027 году, сообщает Franceinfo.
Напомним, суд в Париже запретил Ле Пен избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Кроме того, она также должна два года находится дома и носить электронный браслет.
Несмотря на немедленное исполнение приговора, Ле Пен сохраняет свой мандат депутата до следующих выборов в парламент.
Ле Пен подчеркнула, что обжалует приговор. Теперь для неё возможны три сценария.
В материале сказано, что лучшим вариантом стало бы оправдание апелляционного суда. В результате Ле Пен сможет быть кандидатом на выборах президента.
Во втором случае апелляционный суд оставит приговор в силе, однако отменит решение о «немедленном исполнении запрета на участие в выборах». Ле Пен обжалует приговор в Кассационном суде и сможет участвовать в выборах.
Согласно третьему возможному варианту развития событий, апелляционный суд полностью оставит приговор в силе. Политик обратится в Кассационный суд, решение которого будет озвучено после голосования. В данном случае вероятным кандидатом на выборах от партии «Национальное объединение» станет Жордан Барделла.
Ранее Ле Пен заявила, что не планирует просить французского лидера Эммануэля Макрона о своём помиловании.