Иностранцев смогут штрафовать на 15 тысяч рублей за недействительные права

В МВД отметили, что уже почти 500 тысяч человек обменяли свои иностранные водительские удостоверения на российские по упрощённой системе. Тем, кто не успел, теперь придется сдавать экзамен по теории в Госавтоинспекции, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе.