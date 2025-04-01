Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал-майор Александр Оглоблин частично признал свою вину в ходе первого судебного заседания по делу о получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Как сообщил РИА «Новости» адвокат Максим Довгань, хоть его подзащитный и признал факт получения денежных средств, он не согласен с юридической квалификацией следствия.

Источник: Life.ru

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в 235-м гарнизонном военном суде. Согласно позиции защиты, Оглоблин должен быть освобождён от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 291.1 УК РФ о деятельном раскаянии, поскольку он первым написал явку с повинной и дал показания против других фигурантов дела.

Напомним, Оглоблин был задержан за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Несмотря на его активное сотрудничество со следствием, ранее поданная им апелляция на арест была отклонена судом.