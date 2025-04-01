Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в 235-м гарнизонном военном суде. Согласно позиции защиты, Оглоблин должен быть освобождён от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 291.1 УК РФ о деятельном раскаянии, поскольку он первым написал явку с повинной и дал показания против других фигурантов дела.
Напомним, Оглоблин был задержан за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Несмотря на его активное сотрудничество со следствием, ранее поданная им апелляция на арест была отклонена судом.