Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки

Генерал-майор Александр Оглоблин частично признал свою вину в ходе первого судебного заседания по делу о получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Как сообщил РИА «Новости» адвокат Максим Довгань, хоть его подзащитный и признал факт получения денежных средств, он не согласен с юридической квалификацией следствия.