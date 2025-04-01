В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

«Мы уточняем статью КоАП, которая направлена на борьбу с фиктивными браками, когда юридически люди числятся как супруги, а фактически проживают раздельно и ни о каком совместном ведении хозяйства речи не идет. Таким образом, мы сужаем возможности злоупотреблений для тех иностранных граждан, которые могут быть подвержены административному выдворению — чтобы наличие зарегистрированного брака было сдерживающим фактором только в определенных случаях. А если брак фиктивный, то и выдворение вполне реально. По сути, это борьба со злоупотреблениями с использованием механизма фиктивных браков», — сказал журналистам Нилов.