В Госдуму внесут проект о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий, что при определении возможности замены выдворения штрафом должен проверяться не только факт заключения брака, но и доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время в соответствии с КоАП РФ установлены обстоятельства, которые должны учитываться при назначении административного наказания в случае, при котором санкция применяемой статьи предусматривает обязательное назначение наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. К таким обстоятельствам относится семейное положение правонарушителя, подтверждением которого является свидетельство о заключении брака.
«В связи с этим разработан проект федерального закона “О внесении изменения в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” (далее — законопроект), предусматривающий, что судья при определении возможности замены административного выдворения административным штрафом должен проверить не только факт заключения брака, но и исследовать доказательства совместного проживания супругов и ведения ими совместного хозяйства на протяжении всего брака», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что «ни для кого не секрет, что проблема фиктивных браков мигрантов всегда существовала, однако сегодня ситуация обострилась». Отмечается, что благодаря новой норме судья сможет проверить фиктивность брака и принять соответствующее решение. Предлагаемые изменения направлены в том числе на поддержку законопослушных граждан и мигрантов, создающих реальные семьи, сказано в пояснительной записке.
«Мы уточняем статью КоАП, которая направлена на борьбу с фиктивными браками, когда юридически люди числятся как супруги, а фактически проживают раздельно и ни о каком совместном ведении хозяйства речи не идет. Таким образом, мы сужаем возможности злоупотреблений для тех иностранных граждан, которые могут быть подвержены административному выдворению — чтобы наличие зарегистрированного брака было сдерживающим фактором только в определенных случаях. А если брак фиктивный, то и выдворение вполне реально. По сути, это борьба со злоупотреблениями с использованием механизма фиктивных браков», — сказал журналистам Нилов.