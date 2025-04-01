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Весенний призыв проведут с использованием Единого реестра воинского учета: Бурдинский рассказал о системе и безопасности данных

Генштаб ВС РФ: данные в Едином реестре воинского учета надежно защищены МО.

Источник: Комсомольская правда

Созданный в России Единый реестр воинского учета позволяет облегчить работу по рассылке повесток жителям страны. В базе содержатся сведения обо всех гражданах, годных для службы в армии. Об этом подробно рассказал руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде».

Он уточнил, что текущий весенний призыв проведут с использованием Единого реестра воинского учета. Система позволяет обеспечить работу военкомов по постановке и снятию граждан с учета. Реестр — централизованная база данных. Информация, представленная в системе, конфиденциальна.

«Данные в этом реестре надежно защищены Минобороны России и регулятором в области информационной безопасности», — подчеркнул Евгений Бурдинский.

Весеннему призыву 2025 года подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Всего для прохождения службы отправят 160 тысяч человек.