Весенний призыв проведут с использованием Единого реестра воинского учета: Бурдинский рассказал о системе и безопасности данных

Созданный в России Единый реестр воинского учета позволяет облегчить работу по рассылке повесток жителям страны. В базе содержатся сведения обо всех гражданах, годных для службы в армии. Об этом подробно рассказал руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде».
Он уточнил, что текущий весенний призыв проведут с использованием Единого реестра воинского учета. Система позволяет обеспечить работу военкомов по постановке и снятию граждан с учета. Реестр — централизованная база данных. Информация, представленная в системе, конфиденциальна.
«Данные в этом реестре надежно защищены Минобороны России и регулятором в области информационной безопасности», — подчеркнул Евгений Бурдинский.
Весеннему призыву 2025 года подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Всего для прохождения службы отправят 160 тысяч человек.