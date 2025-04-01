Весенний призыв проведут с использованием Единого реестра воинского учета: Бурдинский рассказал о системе и безопасности данных

Созданный в России Единый реестр воинского учета позволяет облегчить работу по рассылке повесток жителям страны. В базе содержатся сведения обо всех гражданах, годных для службы в армии. Об этом подробно рассказал руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде».