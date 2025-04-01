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С 1 апреля иностранные водительские права станут недействительными в России

В России с 1 апреля 2025 года перестанут действовать некоторые иностранные права.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2025 года вступает в силу требование об обязательном обмене заграничных водительских удостоверений на российские для иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ, а также для лиц, оформивших вид на жительство или гражданство Российской Федерации.

В случае действительных зарубежных удостоверений допускается ускоренный порядок замены без прохождения испытаний. При пропуске срока потребуется полная процедура оформления национальных прав с обязательной аттестацией.

Уточняется, что тем, кто получил гражданство России или вид на жительство после 1 апреля 2024 года, дается год на замену иностранных прав на российские без сдачи экзамена.

Ранее KP.RU подробно писал о новых законах, которые вступают в силу 1 апреля 2025 года. Некоторые из них — индексация социальных пенсий и изменения для семейной ипотеки.