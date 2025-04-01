В России перестало действовать автоматическое продление водительских прав

С 1 апреля водителям в России необходимо заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2022 году и был автоматически продлен. Согласно новому постановлению правительства, для получения нового удостоверения водителям потребуется пройти медицинскую комиссию, уплатить пошлину и обратиться в ГАИ.
В апреле 2022 года правительство приняло решение о продлении срока действия водительских удостоверений, истекающих в 2022—2023 годах, на три года. Подобные меры были также введены в 2023 и 2024 годах. Таким образом, водители, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, должны пройти процедуру переоформления с 1 апреля текущего года.
В России за управление транспортным средством с недействительными правами предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, а также возможное отстранение от управления до восстановления прав.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля будут введены изменения для водителей, в том числе начнут действовать новые штрафы. В частности, отменяется упрощенный порядок обмена иностранных водительских прав на российские.