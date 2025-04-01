В России перестало действовать автоматическое продление водительских прав

В апреле 2022 года правительство приняло решение о продлении срока действия водительских удостоверений, истекающих в 2022—2023 годах, на три года. Подобные меры были также введены в 2023 и 2024 годах. Таким образом, водители, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, должны пройти процедуру переоформления с 1 апреля текущего года.