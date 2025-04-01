Психолог Яночкин объяснил, как пережить развод после долгих лет брака

«Например, мужчина, сердце которого не пережило расставание, будет продолжать внутренний диалог с бывшей возлюбленной. Он может обижаться или пытаться что-то доказать ей своей жизнью. Хотя люди формально разошлись, душевного и духовного окончания их отношений пока не произошло. Это может стать препятствием для создания пары с новой женщиной. И если такой мужчина начнёт новые отношения сейчас, то в них будет присутствовать его бывшая. Лучше поберечь свою потенциальную невесту. Важно понимать, что на момент создания отношений люди должны быть и физически, и психологически свободными», — подытожил Яночкин.