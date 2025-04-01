Психолог Яночкин объяснил, как пережить развод после долгих лет брака

Православный психолог Никита Яночкин дал советы, как пережить развод после долгих лет брака.
«В первую очередь важно признать и принять завершение прошлых отношений. Нужно сказать себе: мы стали другими людьми, которые не могут быть вместе, путь, по которому мы шли, подошёл к концу. Если расставание произошло, то это нужно принять как данность», — отметил эксперт.
Обязательным условием для успешного переживания тяжелого периода после развода является отказ от попыток вернуть человека и от надежд на его возвращение.
«Некоторые люди могут держаться за бывшего партнёра месяцами и годами. Но пока они это делают, они страдают и застревают в прошлом. Только отпустив бывшего возлюбленного и вернув себе все ожидания, связанные с общим будущим, можно двигаться вперёд. Расставание — это конец старой жизни и начало новой», — отметил Яночкин.
Также следует попытаться понять, что даёт расставание. Даже если происходящее категорически не устраивает, отметил психолог, оно всё равно имеет смысл и, возможно, это какой-то духовный урок, который нужно должны усвоить.
«Нужно постараться посмотреть на сложившуюся жизненную ситуацию с позиции зрелого, самостоятельного, взрослого человека, сильного и мудрого. Важно переоценить эту ситуацию так, чтобы она давала вам силы и вдохновение, а не превращала в неудачника и жертву обстоятельств», — отметил Яночкин.
Психолог также порекомендовал тем, кто только развелся и не успел психологически отпустить прошлые отношения, подождать с вступлением в новые.
«Например, мужчина, сердце которого не пережило расставание, будет продолжать внутренний диалог с бывшей возлюбленной. Он может обижаться или пытаться что-то доказать ей своей жизнью. Хотя люди формально разошлись, душевного и духовного окончания их отношений пока не произошло. Это может стать препятствием для создания пары с новой женщиной. И если такой мужчина начнёт новые отношения сейчас, то в них будет присутствовать его бывшая. Лучше поберечь свою потенциальную невесту. Важно понимать, что на момент создания отношений люди должны быть и физически, и психологически свободными», — подытожил Яночкин.
Ранее Яночкин пояснил, когда мужчине, которому изменила супруга, стоит постараться сохранить брак, а в каком случае воспользоваться своим правом на развод.