Пенсионер-марафонец побил прошлогоднее достижение: 92-летний спортсмен пробежал 42 км менее чем за семь часов

Антонио Рао из Италии бегает уже 80 лет. Ему 92 года, но останавливаться он не планирует. В этом году пожилой мужчина завершил свой 30-й марафон в Риме. На дистанцию в 42 километра у него ушло меньше семи часов. О его истории пишет Oddity Central.
Антонио в 92 года пробежал Римский марафон в 30-й раз подряд. При этом он улучшил свой прошлогодний результат на 10 минут. Рао не похож на типичного пенсионера. Бег стал главным делом его жизни. Каждую неделю он тренируется, пробегая от 20 до 30 километров. Родился он в 1933 году в Калабрии. В 10 лет сбежал из дома в Рим. С тех пор бег сопровождает его каждый день. По словам Рао, в юности он начал бегать, чтобы угнаться за другом. Позже это превратилось в привычку. За последние 30 лет он ни разу не пропустил Римский марафон.
Антонио в 92 года пробежал Римский марафон в 30-й раз подряд. При этом он улучшил свой прошлогодний результат на 10 минут.
Рао считает, что его пример доказывает: бег доступен каждому. Он хочет вдохновлять людей. В этом году итальянец финишировал за 6 часов, 44 минуты и 16 секунд. Это на 10 минут быстрее, чем в прошлом году. Для 92-летнего человека результат в 7 часов — уже подвиг. Но самым большим успехом Рао стал марафон 2023 года. Тогда он установил мировой рекорд в своей возрастной группе (90+). Дистанцию он преодолел за 6 часов и 14 минут. Это на 30 минут быстрее прежнего рекорда для категории M90.
После финиша он признался журналу Runners World Italia, что чувствовал себя неважно и сомневался, сможет ли закончить забег. Однако результат превзошел ожидания. Рао уверен, что бег и ходьба — это основа жизни. Он зовет всех присоединяться к такому образу жизни.
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