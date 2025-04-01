Пенсионер-марафонец побил прошлогоднее достижение: 92-летний спортсмен пробежал 42 км менее чем за семь часов

Антонио в 92 года пробежал Римский марафон в 30-й раз подряд. При этом он улучшил свой прошлогодний результат на 10 минут. Рао не похож на типичного пенсионера. Бег стал главным делом его жизни. Каждую неделю он тренируется, пробегая от 20 до 30 километров. Родился он в 1933 году в Калабрии. В 10 лет сбежал из дома в Рим. С тех пор бег сопровождает его каждый день. По словам Рао, в юности он начал бегать, чтобы угнаться за другом. Позже это превратилось в привычку. За последние 30 лет он ни разу не пропустил Римский марафон.