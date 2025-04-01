Студенты ГИТИСа получили 1 млн рублей на реализацию спектакля «Живые?»

«Было сложно, потому что мы не знали, как подступиться к материалу, репетировали по 10−12 часов каждый день и сделали примерно 13 эскизов. В итоге выбрали один. Это очень важно: когда ты еще студент и у тебя нет опыта профессиональной работы, тебе дают возможность его получить. Например, делать декорации, составлять смету, коммуницировать с художниками по свету и прочее. Эта победа очень много для нас значит. Теперь нужно доработать проект и показать его зрителю», — отметил в беседе с ТАСС Верста. Премьера постановки пройдет 22 ноября 2025 года на сцене «Арт-платформы».