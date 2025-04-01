Студенты ГИТИСа получили 1 млн рублей на реализацию спектакля «Живые?»

«Было сложно, потому что мы не знали, как подступиться к материалу, репетировали по 10−12 часов каждый день и сделали примерно 13 эскизов. В итоге выбрали один. Это очень важно: когда ты еще студент и у тебя нет опыта профессиональной работы, тебе дают возможность его получить. Например, делать декорации, составлять смету, коммуницировать с художниками по свету и прочее. Эта победа очень много для нас значит. Теперь нужно доработать проект и показать его зрителю», — отметил в беседе с ТАСС Верста. Премьера постановки пройдет 22 ноября 2025 года на сцене «Арт-платформы».
За звание лауреата «Малой формы» также боролся актерский коллектив спектакля «Мыр. Чушь. Рай» во главе со студентом магистратуры ГИТИСа (художественный руководитель — Елена Невежина), режиссером Артемом Ивлевым. До питчинга каждая из команд принимала участие в мастер-классах от экспертов, имела бюджет в 100 тыс. рублей на воплощение художественного решения и возможность проводить репетиции на сцене «Арт-платформы».
В основу проектов-участников конкурса легли произведения советского писателя Даниила Хармса. В 2025 году автор, по чьим текстам ставились спектакли в главных театрах страны, отмечает 120-летие со дня рождения — первый сезон «Малой формы» приурочен к этой юбилейной дате.
Жюри конкурса
Работы участников оценивали заслуженные деятели искусств РФ ректор ГИТИСа Григорий Заславский и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, народный артист РФ художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшов, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, генеральный продюсер московского музыкального театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц.
Кроме того, в состав жюри вошли генеральный директор Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов, руководитель «Арт-платформы» режиссер Дмитрий Бикбаев, режиссер Кирилл Вытоптов, актриса Лика Рулла, исполняющий обязанности генерального директора компании «Афиша» Евгений Сидоров, а также руководитель инженерно-производственной компании «Сценический Портал» Артем Керпек.
«ГИТИС — это единственный театральный вуз, который объединяет подготовку специалистов по всем направлениям. Этих специалистов можно собрать, и они сами смогут создать спектакль. На это и направлен проект — поддержать инициативы студентов. Для всех молодых ребят это своеобразная проба пера. И это не просто студенческий спектакль — это возможность создать настоящий коммерческий продукт. Наша задача — сделать так, чтобы студенты, выпускаясь из вуза, уже умели “продавать” и легко вошли в сферу бизнеса. Сегодня коммерческая составляющая для театров крайне важна», — подвел итог в беседе с ТАСС продюсер социокультурных проектов «Арт-платформы» Юрий Ципа.
О проекте
Конкурс-лаборатория «Малая форма» — результат совместной работы ГИТИСа, инновационного открытого театрального пространства «Арт-платформа» и компании «Афиша». Он призван взрастить предпринимателей в сфере креативных индустрий. В рамках проекта участники получают возможность поработать с практиками современного театра, подготовить профессиональный спектакль, выпустить его и сделать частью репертуара «Арт-платформы». Планируется, что «Малая форма» будет проводиться ежегодно.