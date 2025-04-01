В РФ вступил в силу закон о запрете на прием в школы детей без знания русского

Дети мигрантов, не владеющие языком, больше не могут поступить в школу без справки об успешном прохождении экзамена по русскому. Они должны получить оценку «3» и выше для зачисления во 2−11-й классы. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.