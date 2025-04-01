В РФ вступил в силу закон о запрете на прием в школы детей без знания русского

Дети мигрантов, не владеющие языком, больше не могут поступить в школу без справки об успешном прохождении экзамена по русскому. Они должны получить оценку «3» и выше для зачисления во 2−11-й классы. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Экзамен для детей мигрантов будут проводить в устной и письменной формах. Поступающие в первый класс должны пройти только собеседование. Для подачи документов во 2−11-й классы предусмотрены устное и письменное тестирования.
Экзамен можно пересдать в случае неудовлетворительного результата. Это можно сделать не ранее чем через три месяца после неудачи.
Кроме того, с сегодняшнего дня действует закон, расширяющий возможности семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми до шести лет могут купить квартиру на вторичном рынке по этой программе.