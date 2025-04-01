В России перестанут действовать часть иностранных водительских прав

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года.
Соответствующие поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» вступили в силу сегодня.
«Иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.
Кроме того, иностранными правами не смогут пользоваться россияне, въехавшие в Россию до 1 апреля 2024 года. Отмечается, что нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.
Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года, то он вправе пользоваться национальным удостоверением в течение года.