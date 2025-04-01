Посольство Бразилии не просит от россиянок заявление об отказе рожать в стране

Бразильские власти упростили процедуру получения CPF (аналог ИНН) для россиянок — теперь им не нужно подтверждать отсутствие планов по рождению детей в этой стране. Об этом сообщили представители посольства Бразилии в Москве в беседе с ТАСС.
«Был только один такой случай, который произошел в результате недопонимания. Оно возникло в консульском отделе при обслуживании гражданки РФ Консульский отдел не требует такого заявления», — следует из сообщения посольства.
Ранее в СМИ сообщалось, что беременной россиянке при оформлении CPF пришлось письменно подтверждать отсутствие планов родов в Бразилии с предупреждением об ответственности за ложь.
Ранее демограф Алексей Ракша перечислил эффективные меры по повышению рождаемости в России. Среди них — предложение о субсидировании государством ЭКО и подготовки к нему.