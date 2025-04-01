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Хуситы сбили американский беспилоиник MQ-9 Reaper над Йеменом

Хуситы применили ракету «местного производства».

Источник: Аргументы и факты

Хуситы сбили над Йеменом американский разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, об этом проинформировал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Он уточнил, что беспилотник ликвидирован над провинцией Мариб. Хуситы использовали ракету «местного производства».

«Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб», — заявил Сариа.

Кроме того, он отметил, что речь идёт о 16 беспилотном летательном аппарате, который силам противовоздушной обороны Йемена удалось ликвидировать за «последние несколько лет».

Ранее сообщалось, что хуситы уничтожили американский БПЛА в центральной части Йемена.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.