Уснула и не проснулась: 9-летняя девочка скончалась после визита к стоматологу

Девятилетняя девочка в американском штате Калифорния умерла по пути домой из стоматологической клиники, где ей сделали операцию под общим наркозом. Школьница уснула в машине и не проснулась. О трагической истории сообщает New York Post.
Операцию девочке сделали 18 марта в стоматологической клинике Dreamtime Dentistry в Висте, штат Калифорния. После операции ее перевели в палату послеоперационного наблюдения, а затем выписали и отправили домой с родителями.
По дороге домой ребенок уснул в машине. Когда ее семья позже решила проверить ее, она не реагировала. Девочку срочно доставили в детскую больницу Rady в Сан-Диего, но врачам оставалось только констатировать смерть.
Результаты судмедэкспертизы пока неизвестны. И непонятно, сыграла ли в этом какую-либо роль стоматологическая процедура. Так что, предупреждают эксперты, поспешных выводов делать не стоит, хотя общий наркоз имеет для детей потенциальные риски.
«Когда ребенок засыпает под общим наркозом, это гораздо более рискованная процедура, чем для взрослого», — рассказал стоматолог Майкл Дэвис.
Журналисты, тем временем, обратили внимание и на врача Райана Уоткинса, проводившего операцию девочке. Выяснилось, что девять лет назад он попадал под расследование Стоматологического совета Калифорнии в 2016 году после того, как взрослый пациент едва не умер из-за введения ненужного препарата во время процедуры.
В результате Уоткинс находился на испытательном сроке с 2020 по 2023 год.
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