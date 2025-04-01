Уснула и не проснулась: 9-летняя девочка скончалась после визита к стоматологу

Журналисты, тем временем, обратили внимание и на врача Райана Уоткинса, проводившего операцию девочке. Выяснилось, что девять лет назад он попадал под расследование Стоматологического совета Калифорнии в 2016 году после того, как взрослый пациент едва не умер из-за введения ненужного препарата во время процедуры.