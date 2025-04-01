Вступил в силу новый ГОСТ для общепита

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вступил в силу новый ГОСТ для заведений общепита России, который рекомендует ресторанам выделять в меню не менее 20% ассортимента винам российского производства, а также указывать эти вина в начале карты и сопровождать специальными отметками.
Соблюдение ГОСТа носит рекомендательный характер и не влечет за собой штрафные санкции. Разработчики документа считают, что это будет способствовать повышению осведомленности гостей о винах, произведенных в России, популярность которых возросла в последнее время. Согласно данным Роскачества, в 2024 году продажи российских вин в заведениях общепита увеличились на 21%, что превышает рост в розничной торговле, составивший 13−15%.
В документе содержатся рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. В частности, рекомендуется указывать наименование алкогольного напитка на русском языке, а также название производителя, виноградо-винодельческий район, страну происхождения, год сбора урожая, объем и стоимость. При соблюдении этих рекомендаций предприятия общепита сохранят право на самостоятельную разработку структуры винной карты и использование приложений со специальными предложениями, такими как вина недели, сезона или дополнения для летних террас.
При этом руководитель развития государственного сервиса ЕГАИС в DocsInBox Илья Васильев заявил РИА Новости, что внедрение новых правил имеет двоякое значение для ресторанного бизнеса, сочетая в себе и преимущества и недостатки.
«С одной стороны, ожидается повышение уровня сервиса в заведениях общепита. Унифицированные стандарты оформления винных карт позволят сотрудникам ресторанов и кафе более эффективно консультировать посетителей о предлагаемом ассортименте. Единая структура карт облегчит гостям навигацию и расширит их осведомленность о продукции отечественных виноделов. Однако есть и потенциальный негативный аспект: рост цен от поставщиков в связи с возрастающим спросом на российское вино», — сказал он.
Эксперт уверен, что следование ГОСТу может помочь заведениям в повышении знаний клиентов о российских винах и, следовательно, увеличении их продаж. «Также это благоприятно повлияет на российских виноделов. Благодаря размещению отечественных вин в начале винных карт ресторанов и кафе, потребители будут чаще обращать на них внимание, что положительно скажется на узнаваемости бренда и представит их как конкурентоспособную замену импортным аналогам», — добавил Васильев.