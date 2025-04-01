Вступил в силу новый ГОСТ для общепита

Эксперт уверен, что следование ГОСТу может помочь заведениям в повышении знаний клиентов о российских винах и, следовательно, увеличении их продаж. «Также это благоприятно повлияет на российских виноделов. Благодаря размещению отечественных вин в начале винных карт ресторанов и кафе, потребители будут чаще обращать на них внимание, что положительно скажется на узнаваемости бренда и представит их как конкурентоспособную замену импортным аналогам», — добавил Васильев.