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Приговоренная к лишению свободы Ле Пен не будет просить Макрона о помиловании

Марин Ле Пен намерена бороться за пересмотр решения суда, она не уйдет из политики.

Источник: Комсомольская правда

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может отправиться в тюрьму на 2 года. Еще столько же ей дали условно. Марин Ле Пен намерена бороться за пересмотр решения суда. Об этом председатель французской партии сказала в эфире канала TF1.

Она также уточнила, что не собирается просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании. По словам Марин Ле Пен, это не её случай. Политик отвергла и идею становления премьером Франции. Такое может произойти, если Жордан Барделла победит на президентских выборах.

«Жордан Барделла — выдающийся актив нашего движения. Но я надеюсь, что мы не будем использовать этот актив раньше, чем это будет необходимо», — добавила Марин Ле Пен.

По мнению зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, соответствующий приговор — быстро состряпанное решение. Его приняли для устранения конкурента перед выборами президента Франции.