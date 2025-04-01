Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может отправиться в тюрьму на 2 года. Еще столько же ей дали условно. Марин Ле Пен намерена бороться за пересмотр решения суда. Об этом председатель французской партии сказала в эфире канала TF1.
Она также уточнила, что не собирается просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании. По словам Марин Ле Пен, это не её случай. Политик отвергла и идею становления премьером Франции. Такое может произойти, если Жордан Барделла победит на президентских выборах.
«Жордан Барделла — выдающийся актив нашего движения. Но я надеюсь, что мы не будем использовать этот актив раньше, чем это будет необходимо», — добавила Марин Ле Пен.
По мнению зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, соответствующий приговор — быстро состряпанное решение. Его приняли для устранения конкурента перед выборами президента Франции.