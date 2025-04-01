Приговоренная к лишению свободы Ле Пен не будет просить Макрона о помиловании

Она также уточнила, что не собирается просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании. По словам Марин Ле Пен, это не её случай. Политик отвергла и идею становления премьером Франции. Такое может произойти, если Жордан Барделла победит на президентских выборах.