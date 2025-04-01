Детей мигрантов, не знающих русского языка, не будут зачислять в школу в России

Как писало URA.RU, иностранным специалистам, обладающим высокой квалификацией, не нужно будет сдавать экзамен по русскому языку. Также им предоставляется право перевести с собой членов семьи. Ранее мигранты пользовались лазейкой, позволяющей устраивать в школу детей без знаний русского языка. Им достаточно было предъявить документ о наличии гражданства, пишет «Царьград».