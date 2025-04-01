Детей мигрантов, не знающих русского языка, не будут зачислять в школу в России

Знание русского языка стало обязательным для поступления в школу.
В Российской Федерации с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, который устанавливает ограничения на зачисление в школы для детей мигрантов, которые не обладают знанием русского языка. Текст поправок опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«…При приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования [принимаются] также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ», — говорится в изменениях в федеральный закон. Также потребуется документ, подтверждающий законность нахождения человека на территории страны.
Министерство просвещения сообщило, что экзамен для учащихся, поступающих в 2−11 классы, будет проводиться в письменной и устной формах, пишет «Лента.ру». Те, кто подает документы на обучение в первом классе, будут проходить только устное тестирование.
Как писало URA.RU, иностранным специалистам, обладающим высокой квалификацией, не нужно будет сдавать экзамен по русскому языку. Также им предоставляется право перевести с собой членов семьи. Ранее мигранты пользовались лазейкой, позволяющей устраивать в школу детей без знаний русского языка. Им достаточно было предъявить документ о наличии гражданства, пишет «Царьград».