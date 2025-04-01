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Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав

В России с 1 апреля иностранцам с ВНЖ придется сдавать в ГИБДД экзамен по теории.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В РФ с 1 апреля иностранцам, получившим вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, необходимо сдавать в Госавтоинспекции экзамен по теории, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе, чтобы обменять зарубежное водительское удостоверение на российское.

Соответствующие поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» вступили в силу сегодня.

«Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий “M”, “A”, “B” и подкатегорий “A1”, “B1”, производится лицам… после успешной сдачи теоретического экзамена без прохождения профессионального обучения, предусмотренного пунктом 1 статьи 26 настоящего Федерального закона», — говорится в документе.

Кроме того, для обмена национальных прав на управление грузовиками и автобусами (категории C и D, а также их подкатегории, в том числе для езды с прицепом) придется пройти курс обучения в автошколе, а затем сдать и теорию, и вождение.

В документе уточняется, что подобные требования не распространяются на водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.