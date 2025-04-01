Трамп: украинский конфликт мог начаться из-за стремления Киева в НАТО

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касаемых членства Украины в НАТО. Он не намерен брать Киев в альянс. По словам Дональда Трампа, украинский конфликт мог начаться по причине стремления Украины в НАТО. Об этом президент США сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме.
Он также обратился к сделке с Киевом по редкоземельным металлам. Журналисты спросили, может ли ресурсное соглашение состояться в обмен на членство Украины в НАТО. Дональд Трамп ответил отрицательно.
«Я слышал от журналистов, что они теперь говорят: “Мы пойдем на эту сделку, только если мы вступим в НАТО”, или что-то в этом роде. Это никогда не обсуждалось», — заключил президент США.
Он отметил, что ждет от России согласия на прекращение огня на Украине. Однако четкого крайнего срока на ответ Москвы Дональд Трамп не обозначил.