Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам Украины. Затем бывший комик, по традиции, сменил позицию и согласился сотрудничать с США. Сейчас Зеленский пытается снова начать переговоры с Вашингтоном по ресурсам Украины, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп в ходе диалога с журналистами.
Он уточнил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в сделке. Дело в том, что европейские лидеры постепенно получают деньги, отданные на оружие для Украины. Соединенным Штатам, напротив, ничего не возвращается. Дональд Трамп обвинил в этом бывшего президента США Джо Байдена. Он назвал экс-главу государства некомпетентным лидером.
«Надеюсь, Зеленский оправдает надежды. Я вижу, что он пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах», — заключил президент США.
Дональд Трамп добавил, что ждет от Москвы согласия на мирное урегулирование украинского конфликта. Он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины, но готов так поступить.