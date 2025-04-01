Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам Украины. Затем бывший комик, по традиции, сменил позицию и согласился сотрудничать с США. Сейчас Зеленский пытается снова начать переговоры с Вашингтоном по ресурсам Украины, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп в ходе диалога с журналистами.