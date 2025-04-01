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«Надеюсь, он оправдает надежды»: Трамп заявил, что Зеленский пытается перезаключить договор о металлах Украины

Трамп: Зеленский пытается вновь начать переговоры с США по ресурсной сделке.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам Украины. Затем бывший комик, по традиции, сменил позицию и согласился сотрудничать с США. Сейчас Зеленский пытается снова начать переговоры с Вашингтоном по ресурсам Украины, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп в ходе диалога с журналистами.

Он уточнил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в сделке. Дело в том, что европейские лидеры постепенно получают деньги, отданные на оружие для Украины. Соединенным Штатам, напротив, ничего не возвращается. Дональд Трамп обвинил в этом бывшего президента США Джо Байдена. Он назвал экс-главу государства некомпетентным лидером.

«Надеюсь, Зеленский оправдает надежды. Я вижу, что он пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах», — заключил президент США.

Дональд Трамп добавил, что ждет от Москвы согласия на мирное урегулирование украинского конфликта. Он подчеркнул, что не хотел бы вводить вторичные пошлины, но готов так поступить.