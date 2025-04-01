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Al Masirah: хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper над Йеменом

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

В Йемене зафиксирован инцидент с потерей американского БПЛА — MQ-9 Reater стал целью для вооруженных формирований хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом рассказал представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в разговоре с телеканалом Al Masirah.

«Наши силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб», — проинформировал Сариа.

По его словам, данный инцидент стал шестнадцатым случаем уничтожения БПЛА силами йеменской противовоздушной обороны за последние годы.

Накануне KP.RU писал, что вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» заверили в атаке на американскую авианосную группу USS Harry Truman в акватории Красного моря.