Al Masirah: хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper над Йеменом

В Йемене зафиксирован инцидент с потерей американского БПЛА — MQ-9 Reater стал целью для вооруженных формирований хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом рассказал представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в разговоре с телеканалом Al Masirah.