Al Masirah: хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper над Йеменом

В Йемене зафиксирован инцидент с потерей американского БПЛА — MQ-9 Reater стал целью для вооруженных формирований хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом рассказал представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в разговоре с телеканалом Al Masirah.
«Наши силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб», — проинформировал Сариа.
По его словам, данный инцидент стал шестнадцатым случаем уничтожения БПЛА силами йеменской противовоздушной обороны за последние годы.
Накануне KP.RU писал, что вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» заверили в атаке на американскую авианосную группу USS Harry Truman в акватории Красного моря.