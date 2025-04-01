Трамп заявил, что США ведут консультации с Северной Кореей

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР поддерживают связь. В ходе общения с журналистами в Белом доме он допустил возможность своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Он заявил, что с главой КНДР у них отличные отношения.
«И да, коммуникация ведется», — заявил американский президент, — «Возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — добавил он, говоря о контактах с Ким Чен Ыном.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, Дональд Трамп высказался о причине начала конфликта между Россией и Украиной. Так, по его словам, во всем виновато стремление Киева стать членом НАТО.