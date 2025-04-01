Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля начинают действовать изменения в ПДД, которые затрагивают ряд важных статей, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.
Прежде всего, отменяется автоматическое продления водительских удостоверений. Это послабление действовало с 2022 года, но с 1 апреля просроченные права следует менять, проходя при этом медкомиссию.
Заканчивается год, отведенный на замену иностранных водительских прав. Иностранцы и граждане, получившие вид на жительство в России до 1 апреля 2024 года обязаны были до 1 апреля 2025 года заменить свои права на российские. Это можно было сделать без сдачи экзаменов. Теперь экзамены придется сдавать, а за пренебрежение нормой полагается штраф в 5−15 тысяч рублей.
Вступают в силу повышенные штрафы за ряд нарушений. Сокращается скидка за быструю оплату штрафа — с 50 до 25%, заключил Денисов.