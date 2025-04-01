Водителям сообщили о первоапрельских поправках в ПДД

Заканчивается год, отведенный на замену иностранных водительских прав. Иностранцы и граждане, получившие вид на жительство в России до 1 апреля 2024 года обязаны были до 1 апреля 2025 года заменить свои права на российские. Это можно было сделать без сдачи экзаменов. Теперь экзамены придется сдавать, а за пренебрежение нормой полагается штраф в 5−15 тысяч рублей.