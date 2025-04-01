Минцифры: на Госуслугах с 1 апреля запустят сервис по проверке сим-карт

Министерство цифрового развития РФ сообщило о запуске сервиса «Сим-карты» на портале сервиса Госуслуги 1 апреля в 20:00 по московскому времени. Сервис позволит гражданам проверить количество и типы номеров, зарегистрированных на их имя у различных операторов связи.
«Уже завтра, 1 апреля, в 20:00 пользователям “Госуслуг” станет доступен сервис “Сим-карты”. Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены “серые” sim-карты», — сообщили в ведомстве.
Согласно новым правилам, максимальное количество мобильных номеров на одного гражданина ограничено 20 единицами. Пользователям, превысившим лимит, дается переходный период до 1 ноября для приведения количества сим-карт в соответствие с новыми требованиями.
Как поясняют в министерстве, подобные ограничения призваны затруднить деятельность телефонных мошенников, массово использующих сим-карты для незаконных обзвонов.
«Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним», — пояснили в министерстве.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД ранее объявило о запуске нового сервиса.
В Госдуме России, комментируя это событие, указали на возможные временные технические неполадки в начальный период работы системы, подчеркнув при этом ее полную готовность к работе. 27 марта в Совете Федерации проголосовали за закон против телефонных аферистов. Теперь чиновникам, банковским работникам и операторам связи запретят писать клиентам в иностранных мессенджерах. К тому же все звонки от организаций будут помечаться специальной маркировкой.
Ранее Госдума России на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Сам проект был внесен в палату парламента правительством России еще в феврале 2025 года.