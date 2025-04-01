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Defence24: польские истребители F-16 отработают борьбу с российскими Су-30

Учения с участием Су-30МКИ проводятся в Греции.

Источник: Аргументы и факты

Пилоты истребителей F-16 ВВС Польши отрабатывают борьбу с российскими истребителями Су-30 в ходе манёвров на территории Греции, информирует Defence24.

Речь идёт об учениях Iniochos-2025. Второй этап манёвров осуществляется с 31 марта по 11 апреля текущего года. В учениях также участвуют лётчики из Индии на истребителях Су-30МКИ.

«Для экипажей из стран НАТО может быть особенно важно столкнуться с авиацией Индии, которая использует большое количество истребителей российского происхождения», — говорится в публикации.

Кроме военных самолётов ВВС Польши и Индии в манёврах принимают участие катарские истребители F-15, F-18 из Испании, а также Mirage 2000 ВВС Франции.

Ранее сообщалось, что польские власти начали закупать вооружения на миллиарды евро и готовить жителей страны к военному конфликту.