Адвокат рассказала о спорах за наследство

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Споры за наследство, даже небольшое, могут идти в судах годами, поэтому всегда лучше заранее составить завещание, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова.
«По опыту судебной работы, даже если в наследстве лишь один объект для раздела имущества, например, двухкомнатная квартира, споры в суде длятся от полутора лет», — сказала адвокат.
По ее данным, споры могут затянуться и на несколько лет. Так, владелец бренда глазированных сырков «Б. Ю. Александров», заболев COVID-19, не успел оставить завещание. Одно из итоговых судебных решений по делу состоялось в январе 2025 года спустя пять лет после смерти Александрова — пять лет судебных инстанций и споров.
Как отметила Кузьминова, без завещания, например, успешный бизнес, может перестать быть таковым: пока происходит раздел бизнеса после смерти владельца, им фактически может никто не управлять, и по итогу вместо успешной компании наследники могут получить убыточный бизнес.
«Приведу пример: у владельца компании есть взрослые дети от первого брака, которые фактически управляют всеми делами фирмы, есть второй брак и имущество, а также малолетние дети во втором браке, но супруга во втором браке далека от вопросов бизнеса, у нее другие интересы. Внезапно владелец компании — глава семейства умирает, завещания он не оставлял, человек он еще молодой, о смерти не думал. Кому же достанется все имущество в отсутствие завещания… правильно, согласно ст. 1142 Гражданского кодекса РФ — детям и законной супруге», — отметила адвокат.
В этом случае женщине, которая никогда не руководила фирмой, придется решать ее дела, при этом вопрос — сможет ли она договориться со взрослыми детьми от первого брака.
«Пока будет происходить урегулирование — компанией фактически никто не будет руководить, прибыль снизится и все будут в минусе. То, что создавал годами владелец компании, может рухнуть в один момент. Но, если бы глава семейства составил завещание, в котором определил, что компанию по завещанию получают дети от первого брака, а законной супруге и малолетним детям от второго брака завещается половина прибыли от компании и определен порядок распределения движимого и недвижимого имущества между родственниками. Разумно ли это? Да, справедливо ли это? Тоже да», — подчеркнула Кузьминова.
Адвокат отметила, что простое завещание, удостоверенное нотариусом, решает все вопросы, сохраняя баланс интересов всех наследников, и минимизирует судебные споры за наследство.