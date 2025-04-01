Адвокат рассказала о спорах за наследство

«Пока будет происходить урегулирование — компанией фактически никто не будет руководить, прибыль снизится и все будут в минусе. То, что создавал годами владелец компании, может рухнуть в один момент. Но, если бы глава семейства составил завещание, в котором определил, что компанию по завещанию получают дети от первого брака, а законной супруге и малолетним детям от второго брака завещается половина прибыли от компании и определен порядок распределения движимого и недвижимого имущества между родственниками. Разумно ли это? Да, справедливо ли это? Тоже да», — подчеркнула Кузьминова.